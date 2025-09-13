Festival BD Salle Polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot

Festival BD Salle Polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 13 septembre 2025.

Salle Polyvalente Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Gratuit

Le festival vous propose des nouveautés cette année avec une pièce de théâtre adaptée d’Extases de Jean-Louis Tripp, une masterclass lors de laquelle vous arpenterez l’atelier de Damien Cuvillier. Sans oublier les temps forts habituels comme les dédicaces tout le week-end et le concert dessiné.

Salle Polyvalente Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 26 74 festivalbd@ville-ste-livrade47.fr

English :

New to the festival this year is a play adapted from Jean-Louis Tripp’s Extases, and a masterclass in Damien Cuvillier’s studio. Not forgetting the usual highlights, such as weekend-long book signings and a drawing concert.

German : Festival BD

Das Festival bietet Ihnen dieses Jahr einige Neuheiten: ein Theaterstück, das von Jean-Louis Tripps Extases adaptiert wurde, und eine Masterclass, bei der Sie das Atelier von Damien Cuvillier durchwandern werden. Und nicht zu vergessen die üblichen Highlights wie die Signierstunden während des gesamten Wochenendes und das gezeichnete Konzert.

Italiano :

Il festival di quest’anno presenta alcune novità, tra cui uno spettacolo teatrale tratto da Extases di Jean-Louis Tripp e una masterclass in cui è possibile esplorare lo studio di Damien Cuvillier. Senza dimenticare i consueti momenti salienti, come le presentazioni di libri per tutto il fine settimana e il concerto di disegno.

Espanol :

El festival de este año presenta algunas novedades, como una obra de teatro adaptada de Extases, de Jean-Louis Tripp, y una clase magistral en la que se podrá explorar el estudio de Damien Cuvillier. Sin olvidar las citas habituales, como las firmas de libros durante todo el fin de semana y el concierto de dibujo.

