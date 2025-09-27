Festival béarnais Siros

Festival béarnais Siros samedi 27 septembre 2025.

Festival béarnais

Chapiteau Place Yan de Sabalot Siros Pyrénées-Atlantiques

Chansons et culture béarnaise du samedi 27 comprenant

Le festival des enfants avec animations de danses, de contes, de chants et de jeux

Marché des artisans

Vaches béarnaises et attelage

Démonstration de chien gardien d’oies

Spectacle sur scène

Bal gascon

Karao’cantère (Karaoké béarnais avec groupes) .

Chapiteau Place Yan de Sabalot Siros 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 81 46 90 festivaldesiros@gmail.com

