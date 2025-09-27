Festival béarnais Siros
Festival béarnais Siros samedi 27 septembre 2025.
Festival béarnais
Chapiteau Place Yan de Sabalot Siros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Chansons et culture béarnaise du samedi 27 comprenant
Le festival des enfants avec animations de danses, de contes, de chants et de jeux
Marché des artisans
Vaches béarnaises et attelage
Démonstration de chien gardien d’oies
Spectacle sur scène
Bal gascon
Karao’cantère (Karaoké béarnais avec groupes) .
Chapiteau Place Yan de Sabalot Siros 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 81 46 90 festivaldesiros@gmail.com
