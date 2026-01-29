Festival Beaune Humour 2026 La Lanterne Magique Beaune

Festival Beaune Humour 2026

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d'Or

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-07 21:30:00

2026-03-06 2026-03-07

Avec Sophia Aram, chroniqueuse sur France Inter, et Mayel Elhajaoui, alias Georges dans la série Demain nous appartient sur TF1, le festival Beaune Humour devient une référence dans le paysage humoristique national.

En première partie de ces deux soirées extraordinaires, de l’humour made in Bourgogne avec Victor Parnaso et Thiébaud Derozier, jeunes humoristes qui font leur chemin depuis Dijon et roulent leur bosse dans les comedy clubs.

Les 6 et 7 mars à Beaune, dans un cadre unique et chaleureux, la scène de la Lanterne Magique vibrera au rythme des éclats de rire, de la légèreté et de la bonne humeur ! Un festival à consommer sans modération !

Vendredi 6 mars

SOPHIA ARAM LE MONDE D’APRÈS **

Pour mon 5ème spectacle, j’ai choisi de m’amuser avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers.

Je dédie donc ce spectacle aux antivax découvrant l’innocuité d’un faux pass-vaccinal face à un vrai virus, aux petites bourgeoises le cul bien moulé dans leurs leggings venant expier leurs vacances à Courchevel en faisant la promotion d’un islam rigoriste qu’elles n’auront ni à subir ni à combattre, aux antisémites décomplexés par la grâce d’un candidat réussissant l’exploit d’être juif et pétainiste, aux gilets jaunes venus vomir leur bière sur la tombe du soldat inconnu, aux complotistes, aux populistes et aux décérébrés qui les excusent autant qu’ils les utilisent. Aux poutinolâtres qui après avoir crié tous les samedis à la dictature dans notre pays, admirant la poigne d’un autocrate sans foi ni loi…

** Déconseillé aux moins de 12 ans

VICTOR PARNASO EN 1ÈRE PARTIE (Durée 15 min)

Dijonnais d’origine et aujourd’hui spécialiste des comedy clubs et cafés-théâtres parisiens, Victor a cette capacité incroyable à devenir ton pote sans que tu t’en rendes compte. Avec un micro, il est encore plus naturel que sans. Avec un micro, il transforme n’importe quelle histoire en sketch redoutable. Avec un micro, il ferait même sourire les gens du RER B à 8 heures du matin. Bref, viens le voir vendredi soir il aura son micro !

Victor Parnaso fait régulièrement les premières parties de Thomas Marty, à Paris et en tournée dans les zéniths en France. Il a monté un comedy club, avec Samuel Durand, dont le concept est de venir rire du travail, après le travail !

– Samedi 7 mars

MAYEL EHLAJAOUI IL ETAIT UNE FOIS MAYEL

Mayel, vous le connaissez déjà surement sous Georges, un des personnages principaux de la série Demain nous appartient, le feuilleton TF1 qui rassemble chaque soir des millions de téléspectateurs ! Mais savez-vous que derrière Georges se cache un sacré numéro Mayel. C’est ce qu’il vous invite à découvrir dans son spectacle Il était une fois Mayel.

Aux détours d’anecdotes, de personnages loufoques (mais réels !) Mayel vous embarquera dans sa drôle de vie et cela vaut le détour. De sa jeunesse amiénoise, de son arrivée à Paris, de ses vacances au bled , en passant par ses fans et sa vie d’homme, il vous emportera dans ce spectacle dynamique et drôle !

Fin tchatcher à la repartie acérée et l’énergie débordante, aussi à l’aise en impro que sur scène, Mayel vous offre une tout autre facette de sa personnalité dans ce spectacle généreux, à l’humour ravageur mais toujours avec tendresse et bienveillance !

THIEBAUD DEROZIER EN 1ÈRE PARTIE HORS-CHAMP (durée 15min)

Thiébaud Derozier, humoriste dijonnais, dévoile Hors-champ, son premier spectacle de stand-up. Thiébaud ne comprend pas toujours tout. À force de se sentir en décalage, il a fini par trouver sa place hors-champ. Derrière son apparence d’éternel premier de la classe, il raconte avec humour et autodérision ce sentiment d’être à contre-courant face aux autres, à l’amour, au monde du travail, depuis sa place à lui. Hors-Champ, c’est l’histoire d’un mec sincère et de son besoin de comprendre un monde qui ne lui ressemble pas toujours.

Thiébaud Derozier a assuré les premières parties de Guillermo Guiz, Tanguy Pastureau et de Paul Mirabel. Il a créé le collectif le Chouette Comedy-Club dont le but est de promouvoir le stand up à Dijon et plus largement dans la région. .

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

