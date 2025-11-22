Festival Beausse sur les planches Rue des Charmilles Mauges-sur-Loire
Festival Beausse sur les planches Rue des Charmilles Mauges-sur-Loire samedi 22 novembre 2025.
Festival Beausse sur les planches
Rue des Charmilles Beausse Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Découvrez la première édition du festival Beausse sur les Planches à Mauges-sur-Loire dans le Maine et Loire.
L’association Plume Emois, basée à Beausse, organise la première édition de son festival d’arts scéniques Beausse sur les planches !
Au programme
11 h 00 Follet et Prunelle Conte et jonglage lumineux 0-3 ans avec Tiphaine Biteau 15 minutes
15 h 00 Histoires de Fées Conte musical interactif avec 3 fées de Brocéliande Dahut, Mélusine et Viviane. Moralité sur la confiance. À partir de 6 ans avec Tiphaine Biteau et Christine Métay 45 minutes
16 h 00 Goûter et jeux par la ludothèque
19 h 00 Repas concert animé par Alys Myosotis au piano-chant. Le repas est une planche mixte pour 2 et de la soupe à volonté, une version végétarienne sera proposée.
20 h 30 Élucubrations scientifiques (ou presque) Seul en scène d’humour avec Tiphaine Biteau 1 h
21 h 30 Evilion et Yule par la Compagnie Roule ta Boule Solo de jonglage feu et lumière avec Gwen Biteau 20 minutes
Au plaisir de vous y rencontrer ! .
Rue des Charmilles Beausse Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 79 27 50 39 plume.emois@yahoo.com
English :
Discover the first edition of the Beausse sur les Planches festival in Mauges-sur-Loire, Maine et Loire.
German :
Entdecken Sie die erste Ausgabe des Festivals Beausse sur les Planches in Mauges-sur-Loire im Departement Maine et Loire.
Italiano :
Scoprite la prima edizione del festival Beausse sur les Planches a Mauges-sur-Loire, nel Maine et Loire.
Espanol :
Descubra la primera edición del festival Beausse sur les Planches en Mauges-sur-Loire, en Maine et Loire.
L’événement Festival Beausse sur les planches Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges