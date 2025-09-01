Festival | Beauté Fragile Les berges du pont-canal Cacor Moissac
Festival | Beauté Fragile
Les berges du pont-canal Cacor 17 avenue de l’Uvarium Moissac Tarn-et-Garonne
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-30
2025-09-01
Expo photo à ciel ouvert et salon interactif autour de l’eau et de la biodiversité, pour célébrer la beauté et la fragilité du vivant.
Les berges du pont-canal Cacor 17 avenue de l’Uvarium Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie artdocpictures@gmail.com
English : Festival | Beauté Fragile
An open-air photo exhibition and interactive exhibition on water and biodiversity, celebrating the beauty and fragility of living things.
German :
Fotoausstellung unter freiem Himmel und interaktive Messe rund um das Thema Wasser und Biodiversität, um die Schönheit und Zerbrechlichkeit des Lebendigen zu feiern.
Italiano :
Una mostra fotografica e interattiva all’aperto sull’acqua e la biodiversità, che celebra la bellezza e la fragilità degli esseri viventi.
Espanol : Festival | Beauté Fragile
Una exposición fotográfica al aire libre y una exposición interactiva sobre el agua y la biodiversidad, que celebran la belleza y la fragilidad de los seres vivos.
