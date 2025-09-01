Festival | Beauté Fragile Les berges du pont-canal Cacor Moissac

Festival | Beauté Fragile

Les berges du pont-canal Cacor 17 avenue de l’Uvarium Moissac Tarn-et-Garonne

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-30

2025-09-01

Expo photo à ciel ouvert et salon interactif autour de l’eau et de la biodiversité, pour célébrer la beauté et la fragilité du vivant.

Les berges du pont-canal Cacor 17 avenue de l’Uvarium Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie artdocpictures@gmail.com

English : Festival | Beauté Fragile

An open-air photo exhibition and interactive exhibition on water and biodiversity, celebrating the beauty and fragility of living things.

German :

Fotoausstellung unter freiem Himmel und interaktive Messe rund um das Thema Wasser und Biodiversität, um die Schönheit und Zerbrechlichkeit des Lebendigen zu feiern.

Italiano :

Una mostra fotografica e interattiva all’aperto sull’acqua e la biodiversità, che celebra la bellezza e la fragilità degli esseri viventi.

Espanol : Festival | Beauté Fragile

Una exposición fotográfica al aire libre y una exposición interactiva sobre el agua y la biodiversidad, que celebran la belleza y la fragilidad de los seres vivos.

