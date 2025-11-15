Festival Bédéciné Illzach
Festival Bédéciné Illzach samedi 15 novembre 2025.
1 avenue des rives de l'Ill Illzach Haut-Rhin
Samedi 2025-11-15 10:00:00
2025-11-16 18:00:00
2025-11-15
Bédéciné est le rendez-vous incontournable des fans de bandes dessinées. De nombreuses activités sont organisées en parallèle aux rendez-vous avec de nombreux auteurs expositions, ateliers autour du dessin, animations, contes, spectacles.
1 avenue des rives de l’Ill Illzach 68110 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 52 18 81 billetterie@espace110.org
English :
Bédéciné is a must for comic book fans. Numerous activities are organized in parallel with the meetings with numerous authors: exhibitions, workshops around drawing, animations, tales, shows.
German :
Bédéciné ist der unumgängliche Treffpunkt für Comicfans. Parallel zu den Treffen mit zahlreichen Autoren werden zahlreiche Aktivitäten organisiert: Ausstellungen, Workshops rund um das Zeichnen, Animationen, Märchen, Aufführungen.
Italiano :
Bédéciné è un must per gli appassionati di fumetti. Parallelamente agli incontri con i numerosi autori vengono organizzate numerose attività: mostre, laboratori di disegno, animazioni, racconti, spettacoli.
Espanol :
Bédéciné es una visita obligada para los aficionados al cómic. Paralelamente a los encuentros con numerosos autores, se organizan numerosas actividades: exposiciones, talleres de dibujo, animaciones, cuentos, espectáculos.
