Festival Bédéciné Illzach

Festival Bédéciné

1 avenue des rives de l’Ill Illzach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Bédéciné est le rendez-vous incontournable des fans de bandes dessinées. De nombreuses activités sont organisées en parallèle aux rendez-vous avec de nombreux auteurs expositions, ateliers autour du dessin, animations, contes, spectacles.

+33 3 89 52 18 81 billetterie@espace110.org

English :

Bédéciné is a must for comic book fans. Numerous activities are organized in parallel with the meetings with numerous authors: exhibitions, workshops around drawing, animations, tales, shows.

German :

Bédéciné ist der unumgängliche Treffpunkt für Comicfans. Parallel zu den Treffen mit zahlreichen Autoren werden zahlreiche Aktivitäten organisiert: Ausstellungen, Workshops rund um das Zeichnen, Animationen, Märchen, Aufführungen.

Italiano :

Bédéciné è un must per gli appassionati di fumetti. Parallelamente agli incontri con i numerosi autori vengono organizzate numerose attività: mostre, laboratori di disegno, animazioni, racconti, spettacoli.

Espanol :

Bédéciné es una visita obligada para los aficionados al cómic. Paralelamente a los encuentros con numerosos autores, se organizan numerosas actividades: exposiciones, talleres de dibujo, animaciones, cuentos, espectáculos.

