Festival Bédéciné Illzach
samedi 14 novembre 2026 · Illzach
Informations pratiques
Illzach
Festival Bédéciné
1 avenue des rives de l’Ill Illzach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14
Bédéciné est le rendez-vous incontournable des fans de bandes dessinées. De nombreuses activités sont organisées en parallèle aux rendez-vous avec de nombreux auteurs expositions, ateliers autour du dessin, animations, contes, spectacles.
Bédéciné est le rendez-vous incontournable des fans de bandes dessinées. De nombreuses activités sont organisées en parallèle aux rendez-vous avec de nombreux auteurs expositions, ateliers autour du dessin, animations, contes, spectacles. 0 .
1 avenue des rives de l’Ill Illzach 68110 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 52 18 81 billetterie@espace110.org
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English :
Bédéciné is a must for comic book fans. Numerous activities are organized in parallel with the meetings with numerous authors: exhibitions, workshops around drawing, animations, tales, shows.
L’événement Festival Bédéciné Illzach a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace