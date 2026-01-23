Informations pratiques

Illzach

Festival Bédéciné

1 avenue des rives de l’Ill Illzach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Bédéciné est le rendez-vous incontournable des fans de bandes dessinées. De nombreuses activités sont organisées en parallèle aux rendez-vous avec de nombreux auteurs expositions, ateliers autour du dessin, animations, contes, spectacles.

Bédéciné est le rendez-vous incontournable des fans de bandes dessinées. De nombreuses activités sont organisées en parallèle aux rendez-vous avec de nombreux auteurs expositions, ateliers autour du dessin, animations, contes, spectacles. 0 .

1 avenue des rives de l’Ill Illzach 68110 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 52 18 81 billetterie@espace110.org

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English :

Bédéciné is a must for comic book fans. Numerous activities are organized in parallel with the meetings with numerous authors: exhibitions, workshops around drawing, animations, tales, shows.

L’événement Festival Bédéciné Illzach a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace