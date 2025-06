Festival Bee Out 2025 Parc Birabeille Mios 5 juillet 2025 13:00

Gironde

Festival Bee Out 2025 Parc Birabeille Allée de la Plage Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 13:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-05

C’est parti pour la 5ème édition. Bee Out, le festival pensé par les jeunes pour les jeunes,

sera de retour à Mios les 5 & 6 juillet 2025 au Parc Birabeille et à la Mios Line, à Lacanau de Mios pour faire vibrer Mios au rythme de la culture urbaine.Depuis novembre, des jeunes de l’Espace jeunes, du DITEP et du CMJ, épaulés par les agents et élus de la Ville, travaillent main dans la main pour concocter une programmation qui leur ressemble engagée, festive, créative et pleine d’énergie.

Ce festival a été créé en collaboration avec les ados de l’Espace Jeunes, du DITEP et en partenariat avec la Caf de la Gironde et Département de la Gironde. .

Parc Birabeille Allée de la Plage

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 66 21

English : Festival Bee Out 2025

German : Festival Bee Out 2025

Italiano :

Espanol : Festival Bee Out 2025

L’événement Festival Bee Out 2025 Mios a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Coeur Bassin