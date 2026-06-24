Festival Bee Out 2026 Parc Birabeille Mios

Mios

Festival Bee Out 2026

Parc Birabeille Allée de la Plage Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Festival jeunesse BEE BOUT deux jours d’animations, de sports et de culture à Mios les 4 et 5 juillet

Pendant 2 jours, Mios vibrera au rythme des animations proposées au Parc Birabeille, Place Dominique Mayonnade et à Lacanau de Mios.

Le samedi 4 juillet, de 13h à 18h au Parc Birabeille, les participants pourront découvrir de nombreuses activités sportives et culturelles en accès libres.

Le temps fort du festival se déroulera le samedi soir, de 18h à minuit, sur la place Dominique Mayonnade. Le public pourra assister au Game of Skate, véritable contest ouvert à plusieurs catégories.

Autre moment très attendu du samedi le battle de hip-hop, programmé à 20h30 sur la place D. Mayonnade.

Sur place, buvette par le Comité des Fête de Mios, restauration avec foodtrucks.

Le dimanche 5 juillet, le festival se poursuivra à Lacanau de Mios avec le Contest de skate sur la Mios line. .

Parc Birabeille Allée de la Plage Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@villemios.fr

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English : Festival Bee Out 2026

L’événement Festival Bee Out 2026 Mios a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coeur Bassin