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Festival Belharra Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Festival Belharra Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Festival Belharra Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz mercredi 12 août 2026.

Lieu : Parc Duconténia

Adresse : 12 Avenue André Ithurralde

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Festival Belharra

Parc Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:30:00
fin : 2026-08-12 00:00:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-13

Au cœur de la côte basque, dans un cadre naturel unique, Belharra Festival propose une expérience musicale immersive, élégante et à taille humaine. Une seule scène, un son premium, et une vraie connexion avec la musique.
Sur la Côte Basque, Belharra est une légende. Une vague géante qui fascine. En 2026, nous transformons cette énergie brute en un festival de musique disco-house unique en son genre, entre l’élégance de la ville et la ferveur de la French Touch.   .

Parc Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Festival Belharra Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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