Festival Belharra Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Festival Belharra

Parc Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:30:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Festival de musique disco-house organisé à Saint-Jean-de-Luz, au cœur de la côte basque. Inspiré par la célèbre vague Belharra, il propose une expérience immersive et à taille humaine mêlant musique électronique, ambiance estivale et scénographie en plein air, avec une programmation orientée French Touch et house. .

Parc Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@belharrafestival.com

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English : Festival Belharra

L’événement Festival Belharra Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque