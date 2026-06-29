Festival Belharra Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz
Festival Belharra Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz jeudi 13 août 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Festival Belharra
Parc Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 – 39 – 79 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:30:00
fin : 2026-08-13 00:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Festival de musique disco-house organisé à Saint-Jean-de-Luz, au cœur de la côte basque. Inspiré par la célèbre vague Belharra, il propose une expérience immersive et à taille humaine mêlant musique électronique, ambiance estivale et scénographie en plein air, avec une programmation orientée French Touch et house. .
Parc Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@belharrafestival.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Belharra
L’événement Festival Belharra Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert du chœur mixte Goraki Saint-Jean-de-Luz 29 juin 2026
- Marché Les Halles Saint-Jean-de-Luz 30 juin 2026
- Initiation à la pelote basque Jai Alai Saint-Jean-de-Luz 30 juin 2026
- Stage d’été: Nage en eau libre La Grande Plage Saint-Jean-de-Luz 1 juillet 2026
- Stage d’été: Marche aquatique La Grande Plage Saint-Jean-de-Luz 1 juillet 2026