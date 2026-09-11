Informations pratiques

Bliesbruck

Festival Bêtes et Sorcières – Atelier en famille « Arôme antique »

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 16:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Dès 6 ans.

Accès à l’ensemble du Parc.

Embarquez pour un voyage sensoriel dans l’Antiquité romaine.

Découvrez les odeurs qui faisaient vibrer les palais des Romains. Entre épices, herbes et mets surprenants, préparez-vous à titiller vos sens comme jamais !

Réservation auprès du Parc (dans la limite des places disponibles).Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Ages 6 and up.

Access to the entire park.

Embark on a sensory journey through Roman antiquity.

Discover the scents that filled the palaces of the Romans. With spices, herbs, and surprising dishes, get ready to tantalize your senses like never before!

Reservations must be made with the park (subject to availability).

L’événement Festival Bêtes et Sorcières – Atelier en famille « Arôme antique » Bliesbruck a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES