Informations pratiques

Bliesbruck

Festival Bêtes et Sorcières – Atelier en famille « Les lumières de l’Antiquité »

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Dès 6 ans.

Accès à l’ensemble du Parc.

Venez créer une lampe à huile romaine, source de lumière et de mystère, tout en découvrant les secrets des objets qui éclairaient la nuit à l’époque des Romains. Un atelier fascinant pour allier créativité et histoire !

Réservation auprès du Parc (dans la limite des places disponibles).Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Ages 6 and up.

Access to the entire park.

Come create a Roman oil lamp—a source of light and mystery—while discovering the secrets of the objects that illuminated the night in Roman times. A fascinating workshop that combines creativity and history!

Reservations required through the Park (subject to availability).

L’événement Festival Bêtes et Sorcières – Atelier en famille « Les lumières de l’Antiquité » Bliesbruck a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES