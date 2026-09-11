Festival Bêtes et Sorcières – Atelier en famille « Les lumières de l’Antiquité » Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck
jeudi 22 octobre 2026 · Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim · Bliesbruck
Informations pratiques
Bliesbruck
Festival Bêtes et Sorcières – Atelier en famille « Les lumières de l’Antiquité »
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22 16:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Dès 6 ans.
Accès à l’ensemble du Parc.
Venez créer une lampe à huile romaine, source de lumière et de mystère, tout en découvrant les secrets des objets qui éclairaient la nuit à l’époque des Romains. Un atelier fascinant pour allier créativité et histoire !
Réservation auprès du Parc (dans la limite des places disponibles).Enfants
5 .
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr
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English :
Ages 6 and up.
Access to the entire park.
Come create a Roman oil lamp—a source of light and mystery—while discovering the secrets of the objects that illuminated the night in Roman times. A fascinating workshop that combines creativity and history!
Reservations required through the Park (subject to availability).
L’événement Festival Bêtes et Sorcières – Atelier en famille « Les lumières de l’Antiquité » Bliesbruck a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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