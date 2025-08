Festival Bêtes et Sorcières Balade contée Dr Mirmille et le tombeau de Reinheim ! Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Festival Bêtes et Sorcières Balade contée Dr Mirmille et le tombeau de Reinheim ! Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck mercredi 22 octobre 2025.

Festival Bêtes et Sorcières Balade contée Dr Mirmille et le tombeau de Reinheim !

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-22 16:30:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

2025-10-22

L’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences, en partenariat avec le Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim, vous propose une balade contée loufoque et merveilleuse, en compagnie de la Contesse Luciole.

Retrouvez le Dr Mirmille Ventepoule au Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim sur les traces du tombeau de Reinheim, cette fantasque scientifique vous dévoilera tout l’univers fascinant des insectes, fées, gnomes et autres elfes qui rodent secrètement dans le parc archéologique …

Conte adapté à partir de 5 ans.

Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Tenue de marche et gourde à prévoir.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme ou via https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html.

Dans la limite des places disponibles.

Réservation à partir du vendredi 26 septembreEnfants

5

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

English :

The Office de Tourisme Sarreguemines Confluences, in partnership with the Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim, offers you a zany and wonderful storytelling walk, in the company of the Luciole Fairy Tale.

Join Dr Mirmille Ventepoule at the Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim: following in the footsteps of the Reinheim tomb, this whimsical scientist will reveal the fascinating world of insects, fairies, gnomes and other elves who secretly roam the archaeological park…

Suitable for ages 5 and up.

Children must be accompanied by an adult.

Please bring walking clothes and water bottle.

Reservations required at the Tourist Office or via https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html.

Subject to availability.

Reservations from Friday September 26

German :

Das Fremdenverkehrsamt Sarreguemines Confluences lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Park von Bliesbruck-Reinheim zu einem wunderbaren und verrückten Spaziergang mit der Märchenerzählerin Luciole ein.

Treffen Sie Dr. Mirmille Ventepoule im Archäologischen Park von Bliesbruck-Reinheim: Auf den Spuren des Grabes von Reinheim enthüllt Ihnen diese fantastische Wissenschaftlerin die ganze faszinierende Welt der Insekten, Feen, Gnome und anderen Elfen, die heimlich im Archäologischen Park herumschwirren…

Geeignetes Märchen für Kinder ab 5 Jahren.

Die Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden.

Wanderkleidung und Trinkflasche sind mitzubringen.

Reservierung erforderlich beim Fremdenverkehrsamt oder über: https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html.

Im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Reservierung ab Freitag, 26. September

Italiano :

L’Ufficio del Turismo delle Confluenze di Sarreguemines, in collaborazione con il Parco Archeologico di Bliesbruck-Reinheim, propone una passeggiata narrativa bizzarra e meravigliosa in compagnia della Fiaba Luciole.

Incontrate il dottor Mirmille Ventepoule al Parco archeologico di Bliesbruck-Reinheim: sulle tracce della tomba di Reinheim, questo scienziato stravagante vi svelerà l’affascinante mondo di insetti, fate, gnomi e altri folletti che si aggirano segretamente nel parco archeologico…

Adatto a partire dai 5 anni.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Si prega di portare abiti da passeggio e una bottiglia d’acqua.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo o tramite https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html.

Soggetto a disponibilità.

Prenotazioni a partire da venerdì 26 settembre

Espanol :

La Oficina de Turismo de las Confluencias de Sarreguemines, en colaboración con el Parque Arqueológico de Bliesbruck-Reinheim, propone un alocado y maravilloso paseo cuentacuentos en compañía del cuento Luciole.

Conozca al Dr. Mirmille Ventepoule en el Parque Arqueológico de Bliesbruck-Reinheim: siguiendo los pasos de la tumba de Reinheim, este científico caprichoso le revelará el fascinante mundo de los insectos, hadas, gnomos y otros duendes que vagan en secreto por el parque arqueológico…

Apto para mayores de 5 años.

Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Por favor, traiga ropa para caminar y una botella de agua.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo o a través de https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html.

Sujeto a disponibilidad.

Reservas a partir del viernes 26 de septiembre

L’événement Festival Bêtes et Sorcières Balade contée Dr Mirmille et le tombeau de Reinheim ! Bliesbruck a été mis à jour le 2025-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES