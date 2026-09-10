Informations pratiques

Bliesbruck

Festival Bêtes et Sorcières – Spectacle conté « Il était une fois Halloween »

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Par Corinne Duchêne.

Dès 5 ans.

Accès à l’ensemble du Parc.

La Toussaint chrétienne a remplacé la Samain des Celtes, devenue plus tard l’Halloween des Irlandais.

Autrefois, les Gaulois célébraient Samain durant trois nuits et trois jours. Les enfants grimés chassaient les esprits errants, les chandelles sur la fenêtre guidaient les ancêtres disparus et les jeunes gens allaient de porte en porte pour récolter la nourriture du grand banquet.

Dans la tradition orale française, c’est à cette époque que les fées et lutins apparaissent dans les campagnes, que les pierres levées se déplacent en libérant leurs trésors et que les dames blanches rôdent près des forteresses en ruines.

Réservation auprès du Parc (dans la limite des places disponibles).Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Corinne Duch%EAne.

Ages 5 and up.

Access to the entire park.

The Christian All Saints’ Day replaced the Celtic Samhain, which later became the Irish Halloween.

In ancient times, the Gauls celebrated Samhain for three nights and three days. Children in costumes chased away wandering spirits, candles in the windows guided departed ancestors, and young people went from door to door to gather food for the great feast.

In French oral tradition, it is at this time that fairies and goblins appear in the countryside, that standing stonesshift, releasing their treasures, and white ladies roam near ruined fortresses.

Reservations can be made through the Park (subject to availability).

L’événement Festival Bêtes et Sorcières – Spectacle conté « Il était une fois Halloween » Bliesbruck a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES