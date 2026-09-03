Festival Bêtes & Sorcières – Le Château de Sierck s’enchante Château de Sierck Sierck-les-Bains

Informations pratiques

Sierck-les-Bains

Festival Bêtes & Sorcières – Le Château de Sierck s’enchante

Château de Sierck 5 rue du château Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

À l’occasion du festival Bêtes & Sorcières, porté par le Département de la Moselle, le Château de Sierck s’enchante pour un week-end placé sous le signe d’Halloween !

Petits monstres, apprentis sorciers et familles sont invités à vivre une expérience ludique et immersive, avec de nombreuses animations tout au long du week-end : contes, ateliers créatifs, maquillage, saynète, rencontres avec les sorcières du Château et autres surprises – sans oublier la collecte de bonbons !

Une décoration viendra compléter cette parenthèse fantastique, pour découvrir le patrimoine autrement et passer un week-end aussi amusant qu’ensorcelant !

N’hésitez pas déguiser vos enfants pour l’occasion !

Buvette sur place.Enfants

8 .

Château de Sierck 5 rue du château Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 85 63 20 73 chateaudesierck@ccb3f.fr

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English :

%C0 As part of the B%EAtes & Sorci%E8res festival, organized by the Moselle Department, the Château de Sierck comes alive for a Halloween-themed weekend!

Little monsters, apprentice wizards, and families are invited to enjoy a fun and immersive experience, with plenty of activities throughout the weekend: storytelling, creative workshops, face painting, a puppet show, meet-and-greets with the castle’s witches, and other surprises—not to mention trick-or-treating!

Decorations will round out this magical getaway, offering a unique way to explore our heritage and enjoy a weekend that’s as fun as it is enchanting!

Feel free to dress your children up for the occasion!

Refreshments available on site.

L’événement Festival Bêtes & Sorcières – Le Château de Sierck s’enchante Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-03 par TROIS FRONTIERES TOURISME