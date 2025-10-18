Festival Bêtes & Sorcières « Les Animaux de la Peur » Zoo d’Amnéville Amnéville

Festival Bêtes & Sorcières « Les Animaux de la Peur »

Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre Amnéville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-03 17:30:00

Durant les vacances de la Toussaint, l’événement « Les Animaux de la Peur » fait son grand retour.

Au programme nourrissages commentés spéciale « animaux de la peur », maquillage d’Halloween avec possibilité de dons pour la conservation, visite guidée du vivarium, présentation de rapaces nocturnes, jeu de piste à travers le zoo.

Rendez-vous le 1er novembre pour notre grande nocturne d’Halloween et pour les plus petits qui viendront déguisés de la tête aux pieds, le billet enfant passera au tarif de 20 euros.Tout public

Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 70 25 60

English :

The « Animals of Fear » event returns during the All Saints’ Day vacations.

On the program: special « animals of fear » feedings with commentary, Halloween make-up with the possibility of donations for conservation, guided tour of the vivarium, presentation of nocturnal birds of prey, treasure hunt through the zoo.

See you on November 1 for our big Halloween night, and for the little ones who come dressed from head to toe, the children’s ticket will be reduced to 20 euros.

German :

Während der Allerheiligenferien kehrt die Veranstaltung « Tiere der Angst » zurück.

Auf dem Programm stehen kommentierte Fütterungen speziell für « Tiere der Angst », Halloween-Schminken mit der Möglichkeit, für den Naturschutz zu spenden, eine Führung durch das Vivarium, eine Vorführung nachtaktiver Greifvögel und eine Schnitzeljagd durch den Zoo.

Wir sehen uns am 1. November zu unserer großen Halloween-Nacht und für die Kleinsten, die von Kopf bis Fuß verkleidet kommen, wird die Kinderkarte auf den Preis von 20 Euro erhöht.

Italiano :

Torna l’evento « Animali da paura » durante le festività di Ognissanti.

In programma: speciali sessioni di alimentazione di « animali spaventati » con commento, face painting di Halloween con possibilità di donazioni per la conservazione, visita guidata al vivarium, presentazione di rapaci notturni, caccia al tesoro attraverso lo zoo.

Ci vediamo il 1° novembre per la nostra grande serata di Halloween, e per i più piccoli che verranno vestiti da capo a piedi, il biglietto per i bambini sarà di 20 euro.

Espanol :

El evento « Animales de miedo » vuelve de nuevo durante las vacaciones de Todos los Santos.

En el programa: sesiones especiales de alimentación de « animales asustados » comentadas, pintacaras de Halloween con posibilidad de donativos para la conservación, visita guiada al vivario, presentación de rapaces nocturnas, búsqueda del tesoro por el zoo.

Nos vemos el 1 de noviembre en nuestra gran noche de Halloween, y para los más pequeños que vengan disfrazados de la cabeza a los pies, la entrada infantil costará 20 euros.

L’événement Festival Bêtes & Sorcières « Les Animaux de la Peur » Amnéville a été mis à jour le 2025-09-03 par DESTINATION AMNEVILLE