Festival Biblis en folie – Salon auteurs et autrices Espace culturel Le Belvédère Orgères – médiathèque Orgères

Festival Biblis en folie – Salon auteurs et autrices Espace culturel Le Belvédère Orgères – médiathèque Orgères samedi 4 octobre 2025.

Festival Biblis en folie – Salon auteurs et autrices Samedi 4 octobre, 10h00 Espace culturel Le Belvédère Orgères – médiathèque Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Un salon auteurs et autrices proposé dans le cadre de Biblis en folie. Certains proposeront des ateliers :

Atelier écriture créative avec Sandra Le Guen : atelier parents-enfants à partir de l’album « Ta naissance » – 10h-11h30

à paritr de 6 ans

Atelier écriture et jeu avec Jérémy Horny : atelier basé sur un jeu de cartes – 10h-11h

à partir de 7 ans

Conférence-lecture sur l’histoire d’Elisabeth Batory avec Caroline Vannier – 10h45-11h30

à partir de 10 ans

Conférence « de l’enquête intime au roman graphique » avec Céline Ziwès – 11h45-12h30

à partir de 15 ans

Atelier découverte de l’automassage avec Micheline Minh-Phan TâKS0064542857

n – 10h-11h

15 minutes par groupe de 6 personnes

Ateliers et conférences sur inscription auprès de la médiathèque

Espace culturel Le Belvédère Orgères – médiathèque 5 place de l’église 35230 Orgères Orgères 35230 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299057800 https://www.mediatheques-blops.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@orgeres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299057800 »}]

Un salon auteurs et autrices proposé dans le cadre de Biblis en folie. Certains proposeront des ateliers :

Médiathèque d’Orgères