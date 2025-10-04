Festival Biblis en folie – Salon auteurs et autrices Espace culturel Le Belvédère Orgères – médiathèque Orgères
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00
Un salon auteurs et autrices proposé dans le cadre de Biblis en folie. Certains proposeront des ateliers :
- Atelier écriture créative avec Sandra Le Guen : atelier parents-enfants à partir de l’album « Ta naissance » – 10h-11h30
à paritr de 6 ans
- Atelier écriture et jeu avec Jérémy Horny : atelier basé sur un jeu de cartes – 10h-11h
à partir de 7 ans
- Conférence-lecture sur l’histoire d’Elisabeth Batory avec Caroline Vannier – 10h45-11h30
à partir de 10 ans
- Conférence « de l’enquête intime au roman graphique » avec Céline Ziwès – 11h45-12h30
à partir de 15 ans
- Atelier découverte de l'automassage avec Micheline Minh-Phan
– 10h-11h
15 minutes par groupe de 6 personnes
Ateliers et conférences sur inscription auprès de la médiathèque
Espace culturel Le Belvédère Orgères – médiathèque 5 place de l’église 35230 Orgères Orgères 35230 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299057800 https://www.mediatheques-blops.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@orgeres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299057800 »}]
Médiathèque d’Orgères