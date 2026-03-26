Festival Bien-être et Mouvement 2026 Île du Saulcy Metz

Festival Bien-être et Mouvement 2026

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-30 17:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-03-30

Festival Bien-être et Mouvement découvrez le programme de l’édition 2026 !

Organisé par le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS), le Festival Bien-être et Mouvement revient cette année à Metz !

Cet événement met à l’honneur la santé physique et mentale à travers des pratiques corporelles et artistiques. Ateliers, expériences sensorielles et temps de partage invitent les participant·es à explorer différentes façons de bouger, de se détendre et de se recentrer, dans un cadre convivial et non compétitif.

Ouvert aux étudiantes, étudiants et personnels de l’Université de Lorraine, le festival propose plusieurs ateliers animés par des intervenant·es spécialisé·es.

L’objectif favoriser le bien-être et encourager la découverte de pratiques variées, propices à l’équilibre entre le corps et l’esprit.Tout public

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Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est ebmk-contact@univ-lorraine.fr

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English :

Festival Bien-être et Mouvement: discover the program for the 2026 edition!

Organized by the Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS), the Festival Bien-être et Mouvement returns to Metz this year!

This event showcases physical and mental health through physical and artistic practices. Workshops, sensory experiences and sharing time invite participants to explore different ways of moving, relaxing and refocusing, in a friendly, non-competitive setting.

Open to students and staff of the Université de Lorraine, the festival features a number of workshops led by specialist speakers.

The aim: to promote well-being and encourage the discovery of a variety of practices conducive to a balance between body and mind.

L’événement Festival Bien-être et Mouvement 2026 Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ