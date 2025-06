Festival bien-être « Tagada T’soins T’soins » Co&Rance Évran 12 juillet 2025 09:00

Côtes-d’Armor

Festival bien-être « Tagada T'soins T'soins » Co&Rance 47 Lieu-dit La Ville Josse Évran Côtes-d'Armor

Début : 2025-07-12 09:00:00

fin : 2025-07-13 18:30:00

2025-07-12

Cet événement familial et convivial met à l’honneur le bien-être sous toutes ses formes ateliers en groupes ou individuels (sur inscription sur place), conférences, et espaces de détente seront au rendez-vous.

+ de 15 ateliers individuels et + de 25 ateliers collectifs et conférences.

Restauration sur place .

