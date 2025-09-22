Festival Binôme : Le poète et le savant Théâtre La Reine Blanche Paris

Festival Binôme : Le poète et le savant Théâtre La Reine Blanche Paris lundi 22 septembre 2025.

LUNDI 22 SEPTEMBRE À 19h

Bleu océan [Hydrogéologie]

d’Alex Lorette d’après sa rencontre avec Konstantinos Chalikakis, Professeur d’hydrogéologie, Avignon Université /​UMR EMMAH /​chaire GeEAUde, qui étudie l’impact des sources d’eau douce sur les environnements côtiers et donc l’équilibre eau douce/​eau salée.

C’est vert comme la tendresse, l’océan

Parfois c’est bleu, comme l’amour

Zoé, adolescente, est victime de pertes d’équilibre et de chutes à répétition inexplicables. Peut-être Zoé

n’est-elle pas le nœud du problème. Peut-être exprime-t-elle, par le langage du corps, une inquiétude que

ses mots peinent à dire…

BINÔME créé dans le cadre de l’Année de la mer (PPR Océan et Climat, France 2030).

MARDI 23 SEPTEMBRE À 14h30

Une prophétie [Arithmétique par intervalles]

Écrit par Samuel Gallet d’après sa rencontre avec Nathalie Revol (Inria /​Maison des Mathématiques et de l’Informatique)

Une cartomancienne annonce à un homme qu’il va commettre un crime terrible dans cinq ans environ. D’abord dubitatif, cet homme, au fur et à mesure que le temps passe et que la période annoncée se rapproche, va chercher un moyen pour déterminer le moment exact où pourrait se dérouler ce drame afin de l’empêcher. Entre mathématiques, arithmétique par intervalles, algorithmes et divination, ce texte interroge nos capacités à prévoir ce que l’avenir nous réserve.

MARDI 23 SEPTEMBRE À 19h

POTO POTO [Géographie]

de Magali Mougel d’après de sa rencontre avec Marie-Christine Cormier-Salem, chercheuse en géographie de l’IRD, UMR PALOC (MNHN-CNRS-IRD), qui étudie les stratégies locales face à la mondialisation dans les zones littorales du Sud et tout particulièrement les mangroves.

POTO POTO ? C’est un bruit, c’est une texture, c’est un milieu dans lequel des organismes s’élancent vers le

ciel.

POTO POTO ? C’est la vie qui se déploie en grand dans une grande interpénétration et interdépendance de

tous les êtres vivants.

POTO POTO ? C’est d’abord la première note, la première pulsation d’un oratorio poélitique écrit et porté

par un palétuvier, un périophtalme et la boue pour dire la puissance des mangroves de l’ouest de

l’Afrique.

BINÔME créé dans le cadre de l’Année de la mer (PPR Océan et Climat, France 2030).

MERCREDI 24 SEPTEMBRE À 19h

Collision(s) [Physique des particules]

de Catherine Tinivella-Aeschimann d’après sa rencontre avec Yasmine Amhis, chercheuse en physique des particules (CNRS/​CERN)

Au cœur de la matière. Une mère et sa fille. Des to-do-list. Un état des lieux. Et des pensées intimes. Partition fragmentée.

JEUDI 25 SEPTEMBRE À 19h

Martin est un poisson [Ecologie marine]

de Thomas Flahaut d’après sa rencontre avec Daniela Bănaru, Maîtresse de conférences en biologie et écologie marines (Institut Méditerranéen d’Océanologie /​OSU Pythéas /​Aix-Marseille Université), qui collabore avec un chef cuisinier pour créer des recettes permettant d’utiliser des espèces de poissons sur représentées ou invasives. Cela permet d’équilibrer la pêche en soulageant les espèces surpêchées.

Solane et Gojo traînent sur la corniche depuis dix ans, à contempler une mer mourante. Martin, le fils du pêcheur, les embarque dans une tentative désespérée pour la sauver.

BINÔME créé dans le cadre de l’Année de la mer (PPR Océan et Climat, France 2030).

Théâtre contemporain et Sciences

Une soirée binôme = projections vidéo + lectures-spectacles + rencontres avec le public.

Du lundi 22 septembre 2025 au jeudi 25 septembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 19h00 à 21h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-22T19:00:00+02:00_2025-09-22T21:00:00+02:00;2025-09-23T19:00:00+02:00_2025-09-23T21:00:00+02:00;2025-09-24T19:00:00+02:00_2025-09-24T21:00:00+02:00;2025-09-25T19:00:00+02:00_2025-09-25T21:00:00+02:00

Théâtre La Reine Blanche 2bis, passage Ruelle 75018 Paris

https://www.reineblanche.com/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FLaReineBlanche