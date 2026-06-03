FESTIVAL BIOVIV’ART MERS ET OCÉAN ESSENTIELS ET FRAGILES Caves Ecoiffier Alénya

Alénya

FESTIVAL BIOVIV’ART MERS ET OCÉAN ESSENTIELS ET FRAGILES

Caves Ecoiffier 6 avenue Jean Jaurès Alénya Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Du 24 au 26 juillet 2026, le festival BIOVIV’ART revient à Alénya pour sa 5e édition, consacrée au

thème Mers et Océan essentiels et fragiles . Pendant trois jours, l’événement croise arts, sciences

et engagement citoyen pour sensibiliser le pub…

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Caves Ecoiffier 6 avenue Jean Jaurès Alénya 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 17 60 99 biovivart@gmail.com

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English :

From July 24 to 26, 2026, the BIOVIV?ART festival returns to Alénya for its 5th edition, dedicated to the theme

theme Seas and Oceans: essential and fragile . For three days, the event combines the arts, science

and civic engagement to raise public awareness…

L’événement FESTIVAL BIOVIV’ART MERS ET OCÉAN ESSENTIELS ET FRAGILES Alénya a été mis à jour le 2026-06-03 par OT DE SAINT CYPRIEN