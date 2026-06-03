FESTIVAL BIOVIV’ART MERS ET OCÉAN ESSENTIELS ET FRAGILES Caves Ecoiffier Alénya
FESTIVAL BIOVIV’ART MERS ET OCÉAN ESSENTIELS ET FRAGILES Caves Ecoiffier Alénya vendredi 24 juillet 2026.
Alénya
FESTIVAL BIOVIV’ART MERS ET OCÉAN ESSENTIELS ET FRAGILES
Caves Ecoiffier 6 avenue Jean Jaurès Alénya Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Du 24 au 26 juillet 2026, le festival BIOVIV’ART revient à Alénya pour sa 5e édition, consacrée au
thème Mers et Océan essentiels et fragiles . Pendant trois jours, l’événement croise arts, sciences
et engagement citoyen pour sensibiliser le pub…
.
Caves Ecoiffier 6 avenue Jean Jaurès Alénya 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 17 60 99 biovivart@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From July 24 to 26, 2026, the BIOVIV?ART festival returns to Alénya for its 5th edition, dedicated to the theme
theme Seas and Oceans: essential and fragile . For three days, the event combines the arts, science
and civic engagement to raise public awareness…
L’événement FESTIVAL BIOVIV’ART MERS ET OCÉAN ESSENTIELS ET FRAGILES Alénya a été mis à jour le 2026-06-03 par OT DE SAINT CYPRIEN