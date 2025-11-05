Festival Bisou Espace Franquin Angoulême

Festival Bisou

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême Charente

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05 2025-11-06

Bisou, c’est une bulle électro libre, sensorielle et sincère, née pour bousculer, émerveiller et installer un vent d’impertinence bienvenu. Temps fort porté par La Nef, Bisou est plus qu’une série de concerts c’est l’occasion de lâcher prise.

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

Bisou is a free, sensory and sincere electro bubble, born to shake things up, fill people with wonder and install a welcome wind of impertinence. A highlight of La Nef, Bisou is more than a series of concerts: it’s an opportunity to let go.

Bisou ist eine freie, sensorische und aufrichtige Elektroblase, die dazu da ist, um zu schockieren, zu verblüffen und einen willkommenen Wind der Frechheit zu verbreiten. Bisou ist mehr als eine Reihe von Konzerten: Es ist eine Gelegenheit, loszulassen.

Bisou è una bolla electro libera, sensoriale e sincera, nata per scuotere le cose, riempire le persone di meraviglia e creare un gradito vento di impertinenza. Momento clou de La Nef, Bisou è più di una serie di concerti: è un’occasione per lasciarsi andare.

Bisou es una burbuja electro libre, sensorial y sincera, nacida para agitar las cosas, llenar a la gente de asombro y crear un bienvenido viento de impertinencia. Punto culminante de La Nef, Bisou es algo más que una serie de conciertos: es una oportunidad para dejarse llevar.

