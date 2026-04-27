Ciral

Festival Blizz’Art

Ciral Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01

Guiz (Tryo), Lofofora, Nini Poulain, Le Bard, Roots Zombie, Bandi !, Baron Crane, !Ayya!, Philem & Elde, Remana, Rio, Dominique Février sont les invités de la 17e édition du festival Blizz’Art, qui se déroulera les vendredi 1er et samedi 2 mai à Ciral.

Outre les deux soirées de concerts, un marché de producteurs est organisé le samedi à partir de 17h.

Une billetterie à prix libre rendra le festival accessible à tous. .

Ciral 61320 Orne Normandie blizzart.foksa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Blizz’Art

L’événement Festival Blizz’Art Ciral a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON