Festival Blizz’Art Ciral
Festival Blizz’Art Ciral vendredi 1 mai 2026.
Ciral
Festival Blizz’Art
Ciral Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01
Guiz (Tryo), Lofofora, Nini Poulain, Le Bard, Roots Zombie, Bandi !, Baron Crane, !Ayya!, Philem & Elde, Remana, Rio, Dominique Février sont les invités de la 17e édition du festival Blizz’Art, qui se déroulera les vendredi 1er et samedi 2 mai à Ciral.
Outre les deux soirées de concerts, un marché de producteurs est organisé le samedi à partir de 17h.
Une billetterie à prix libre rendra le festival accessible à tous. .
Ciral 61320 Orne Normandie blizzart.foksa@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Blizz’Art
L’événement Festival Blizz’Art Ciral a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON