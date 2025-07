Festival Block Party # 3 Skatepark Achères Achères

Festival Block Party # 3 Samedi 30 août, 12h00 Skatepark Achères Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-30T12:00:00 – 2025-08-30T23:59:00

Festival Block Party – Culture urbaine, sport & musique en liberté

La 3ᵉ édition du festival Block Party revient pour une journée festive et engagée, mêlant démonstrations sportives, concerts, animations jeunesse et sensibilisation autour de la mixité et de l’égalité dans l’espace public.

✨ Au programme :

Show BMX avec Alex Jumelin

Scène musicale & DJ sets

Animations pour petits et grands

Rencontres autour des cultures urbaines et des initiatives locales

Un événement éco-responsable, inclusif et ancré dans son territoire, qui décloisonne les publics et célèbre la diversité des pratiques urbaines.

️ Gratuit & ouvert à tous

Skatepark Achères 227 RD 30 78260 Achères Achères 78260 Yvelines Île-de-France

©PTHERRA