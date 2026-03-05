Festival Bloody Fleury 2026 Gymnase Auguste Delaune Fleury-sur-Orne

Festival Bloody Fleury 2026

Gymnase Auguste Delaune 19 Rue François Mitterrand Fleury-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-13

Depuis une décennie, le festival Bloody Fleury met en lumière le monde du polar. Chaque année, l’événement a attiré plus de 5 000 visiteurs. Ce festival gratuit s’adresse à tous et propose une programmation variée autour de la littérature policière rencontres avec des auteurs, expositions, animations, jeux et spectacles.

Gymnase Auguste Delaune 19 Rue François Mitterrand Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie +33 2 31 83 00 52 bloody@fleurysurorne.fr

English : Festival Bloody Fleury 2026

For a decade now, the Bloody Fleury festival has been putting the spotlight on the world of crime fiction. Each year, the event has attracted more than 5,000 visitors. This free festival is open to everyone and offers a varied programme of events based around detective fiction, including meetings…

