Festival « Blue-Grass » Dimanche 20 juillet, 11h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Tarifs :

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Groupes (+12 pers) / Animations ponctuelles : se renseigner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-20T11:00:00 – 2025-07-20T18:00:00

Fin : 2025-07-20T11:00:00 – 2025-07-20T18:00:00

A partir de 11h, entrez dans la danse au rythme de la musique !

Repas sur réservation : échine confite à la bière, salade de pomme de terre et tarte aux fruits (10€) ou tartes flambées (7€), suivi d’un concert l’après-midi, au son des guitares et autres voix mélodieuses.

En parallèle, ne manquez pas l’exposition “Sur son 31, l’ElsassRock s’invite en Outre-Forêt” du 6 juillet au 7 septembre 2025 pour découvrir tous les secrets du costume traditionnel alsacien… et de sa version revisitée !

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr 03 88 80 53 00 http://www.maison-rurale.fr

Vivez l’été en musique à la Maison Rurale ! Le Bluegrass est un genre musical très rythmé qui a émergé dans la région du Kentucky connue sous le nom de Bluegrass, et s’apparente à la musique country. musique country

