Festival BO District Arianna Monteverdi Médiathèque le Belieu Mandeure

Festival BO District Arianna Monteverdi

Début : 2026-04-09 18:30:00

2026-04-09

Dans le cadre du festival BO District présenté par Le Moloco Concert de Arianna Monteverdi

Auteure, compositrice, interprète et multi-instrumentiste, Arianna Monteverdi (chant, guitare, clavier) explore un univers folk/rock teinté d’influences Americana. Son répertoire reflète la richesse multiculturelle des musiques du Nord de l’Amérique, nourrie par l’imaginaire photographique et cinématographique qui l’accompagne.

Après de nombreuses collaborations, Arianna se produit également en solo. Selon ses envies, elle peut proposer ses morceaux en quatuor, duo ou solo, offrant à chaque fois une expérience musicale intimiste et vibrante.

Un moment artistique à découvrir à Mandeure, dans le cadre du festival BO District. .

Médiathèque le Belieu 4 Rue des Écoles Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

