Festival BO District Au Beau Milieu Le Pavillon des Sciences Montbéliard

Le Pavillon des Sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs

Dans le cadre du festival BO District présenté par Le Moloco

Dix enceintes plongent le spectateur au cœur de la matière sonore. Placé au centre de ce système immersif, l’imaginaire est stimulé le public traverse différents univers et expérimente des scénettes réelles ou imaginaires. Le spectacle devient alors une véritable expérience sensorielle.

Qu’est-ce qu’un acousmonium ?

Inventé en 1974 par François Bayle, l’acousmonium est un dispositif de concert constitué d’un orchestre de haut-parleurs disposés autour du public et dirigés par un interprète-spatialisateur via une console de diffusion.

Une plongée unique dans le son et l’espace à ne pas manquer dans le cadre du festival BO District. .

