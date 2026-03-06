Festival BO District Bombino + Tiwayo Rue du Mont Bart Bavans

Festival BO District Bombino + Tiwayo

Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans Doubs

Dans le cadre du festival BO District présenté par Le Moloco

Méditatif et profond, Bombino, guitar hero du Niger, évoque dans son blues électrisé et hypnotique l’immensité du Sahara. Sa musique est un appel à l’unité dans cette région déchirée, alternant ballades acoustiques et morceaux enfiévrés. Quels que soient les défis de la vie, il poursuit sa mission partager l’amour, la compréhension et la richesse de la culture touareg à travers le monde.

Depuis 2011, il est reconnu parmi les meilleures découvertes par NPR et nommé aux Grammys en 2019. Il a collaboré avec Dan Auerbach (The Black Keys) sur l’album Nomad. Aujourd’hui, Bombino prépare son grand retour sur disque en 2026.

Un moment musical unique à vivre au Fort du Mont-Bart, dans le cadre du festival BO District. .

