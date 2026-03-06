Festival BO District Flora Fishbach + Léonie Pernet Le Moloco Audincourt

Festival BO District Flora Fishbach + Léonie Pernet

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt

2026-04-11 20:00:00

2026-04-11

Dans le cadre du festival BO District, présenté par Le Moloco, trois artistes majeures de la scène pop actuelle se retrouvent pour une soirée exceptionnelle.

Flora Fishbach revient avec un nouveau disque, une nouvelle tournée et une envie affirmée de se réinventer. Désormais, appelez-la simplement Flora une facette plus intime et lumineuse de l’artiste. La noirceur des débuts laisse place à une énergie solaire et vibrante. Sur scène, elle déploie un live magnétique dans une formule repensée comme un espace de liberté totale, où voix célestes, rythmes pulsés et énergie brute se rencontrent dans un dancefloor baroque et flamboyant. Un univers toujours aussi singulier, fidèle au style inclassable de Flora Fishbach.

Figure marquante de la nouvelle scène musicale française, Léonie Pernet célèbre son album Poèmes Pulvérisés. Compositrice, multi-instrumentiste et productrice, elle construit une œuvre profondément personnelle, entre mélancolie et exaltation. À la croisée de la pop, de l’électronique et de la musique de film, son univers dense et sensible bouscule les codes de la pop française avec une grande intensité émotionnelle.

Enfin, Alice on the Roof signe une véritable renaissance artistique avec son premier album entièrement en français. À travers des chansons introspectives, elle explore sa vulnérabilité et ses combats personnels dans un récit presque initiatique. Entourée d’auteurs et réalisateurs reconnus de Zazie à Albin de la Simone elle mêle douceur pop, envolées oniriques et confidences sensibles. Aujourd’hui pleinement épanouie, l’artiste déploie un univers singulier entre musique, scène, théâtre et cinéma.

Une soirée musicale riche en émotions, portée par trois artistes aux univers puissants et complémentaires. .

