Festival BO District Gabi Hartmann + Louise Charbonnel Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard

Festival BO District Gabi Hartmann + Louise Charbonnel

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Dans le cadre du festival BO District présenté par Le Moloco au Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard

Gabi Hartmann, artiste parisienne née en 1991, possède une voix singulière au carrefour des cultures. Entre pop, folk, jazz, soul et musiques du monde, elle brouille les frontières musicales et transmet ses émotions à travers une voix douce et mélancolique.

Après un premier album éponyme en 2023, salué par la critique et écouté plus de 20 millions de fois, elle s’est produite dans des festivals prestigieux tels que Jazz à Vienne ou les Francofolies, et a reçu le Japan Golden Disk Award de la nouvelle artiste internationale.

Son deuxième album, La femme aux yeux de sel, raconte le voyage initiatique de Salinda, une femme à la recherche de ses origines, explorant des thèmes universels comme l’innocence, les désillusions et la quête de sérénité. L’album s’enrichit de collaborations marquantes avec Naïssam Jalal, Laurent Bardainne, Julia Johansen et le compositeur brésilien Maycon Ananias.

Avec sa poésie délicate et sa richesse musicale, Gabi Hartmann crée un univers onirique, vibrant et universel à découvrir lors du festival BO District. .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

