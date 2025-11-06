Festival BO District Juliette Magnevasoa Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers Valentigney

Festival BO District Juliette Magnevasoa

Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers 25 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre du festival BO District présenté par Le Moloco le concert de Juliette Magnevasoa au Musée de la Paysanerie à Valentigney !

Originaire de Madagascar et adoptée très jeune, Juliette Magnevasoa construit un univers musical sensible et lumineux, où la musique devient un lien entre ses différentes racines et ses expériences de vie.

Après près de dix ans passés sur les scènes du Sud-Ouest, notamment au sein du duo Pauline & Juliette, elle se fait remarquer par plusieurs artistes, dont Francis Cabrel et Richard Bona. En 2024, sa rencontre avec le producteur Blundetto donne naissance au single La Playa, salué par la critique.

Elle poursuit aujourd’hui son parcours en solo avec la création de son premier EP, amorcé en 2025, et dévoile sur scène une musique intime et vibrante, entre émotion et ouverture sur le monde. .

