Festival BO District Lauve La Foyothèque Nommay

Festival BO District Lauve

La Foyothèque Grande Rue Nommay Doubs

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Dans le cadre du festival BO District présenté par Le Moloco

Lauve est une artiste qui transforme ses émotions en musique. À travers des mélodies délicates mêlant sonorités indie, pop et soul, elle développe un univers à la fois intime et sensible.

Portée par une voix authentique et des arrangements subtils, elle façonne des chansons où chaque note résonne comme un écho aux émotions et aux expériences de chacun.

En 2024, elle dévoile un triptyque musical composé des titres Come Over, No One To Call et Chemical, affirmant une identité artistique douce et singulière.

Un moment musical à découvrir à la Médiathèque de Nommay, dans le cadre du festival BO District. .

La Foyothèque Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

