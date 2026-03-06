Festival BO District Peter Kernel Le Pinky Bar Nommay

Festival BO District Peter Kernel

Le Pinky Bar Grande Rue Nommay

2026-04-07 20:00:00

2026-04-07

Dans le cadre du festival BO District présenté par Le Moloco

Peter Kernel est un duo post-pop-art-punk suisse-canadien formé par Aris Bassetti et Barbara Lehnhoff. Ensemble, ils créent et produisent leur propre musique depuis 2005 sur leur label On the Camper Records.

Le projet naît lorsque Barbara demande à Aris de composer la musique de sa comédie musicale expérimentale Like A Giant In A Towel, présentée lors du Festival international du film de Locarno en 2006. Leur premier album How To Perform A Funeral sort en 2008 et marque le début d’un parcours artistique singulier.

Repéré par Spencer Krug du groupe Wolf Parade, le duo est invité à assurer la première partie de leur tournée européenne en 2010. Depuis, Peter Kernel s’est imposé sur la scène indépendante avec plusieurs albums et de nombreuses tournées à travers l’Europe et l’Amérique.

Avec leur univers brut, expérimental et énergique, Peter Kernel propose un live intense et singulier à découvrir au Pinky Bar à Nommay, dans le cadre du festival BO District. .

Le Pinky Bar Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

