Festival BO District Raoul Vignal Temple d’Allenjoie Allenjoie

Festival BO District Raoul Vignal

Temple d’Allenjoie Grande Rue Allenjoie Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Dans le cadre du festival BO District présenté par Le Moloco

Raoul Vignal, musicien lyonnais reconnu pour son finger-picking délicat et son chant mélancolique, poursuit son univers hypnotique après Years in Marble (2021). Avec Shadow Bands, il signe un album inspiré par son retour à Lyon après dix ans d’absence, mêlant souvenirs d’enfance et passage du temps.

Ses chansons se transforment en véritables cartes postales nomades, nourries de ses voyages à Berlin, en Espagne ou à Sète. Chaque lieu ravive émotions et rencontres, de la guerre annoncée à distance à l’évocation poétique du brame du cerf. L’album conserve son dépouillement et sa beauté cristalline, sublimé par la batterie subtile de Lucien Chatin.

À travers Shadow Bands, Raoul Vignal explore le rapport au temps, aux racines et au désir d’ailleurs, offrant un concert intime et contemplatif au Temple Allejoie, dans le cadre du festival BO District. .

Temple d’Allenjoie Grande Rue Allenjoie 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival BO District Raoul Vignal

L’événement Festival BO District Raoul Vignal Allenjoie a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD