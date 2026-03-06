Festival BO District Yuksek + Chloé b2b Destiino Le Moloco Audincourt

Festival BO District Yuksek + Chloé b2b Destiino

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 23:30:00

fin : 2026-04-11 02:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre du festival BO District présenté par Le Moloco.

Figure inventive de la scène mondiale de la musique électronique, Yuksek mêle héritage classique et culture rave pour créer une signature sonore unique, entre disco cosmique et électro expérimentale. Producteur, DJ et compositeur, il compte plusieurs albums et de nombreuses collaborations, avec des remixes réalisés notamment pour Lana Del Rey ou Phoenix.

Pour la seconde partie de soirée, il se produit sous son alias Destiino, un projet plus sombre et expérimental signé sur le label Lumière Noire, fondé par Chloé Thévenin.

DJ et productrice incontournable de la scène électronique française, Chloé développe depuis plus de vingt ans une musique élégante et avant-gardiste, entre techno, house et explorations sonores. Avec ses sets immersifs et sa vision artistique libre, elle s’impose comme l’une des figures majeures de l’électro contemporaine.

Une soirée électronique intense à découvrir dans le cadre du festival BO District. .

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

