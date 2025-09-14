Festival Bobazar – 14 septembre 2025 – Portes du 20ème Parc Aretha Frankiln Paris

Festival Bobazar – 14 septembre 2025 – Portes du 20ème Parc Aretha Frankiln Paris dimanche 14 septembre 2025.

Aujourd’hui nous avons le plaisir de vous convier au Festival Bobazar, les 13 et 14 septembre. Le Samedi 13, les festivités commenceront au cœur d’un quartier historique de la compagnie, qui l’a vue grandir, Porte de Vanves, dans le sud du 14ème arrondissement. Le festival se poursuivra au cœur du Parc Aretha Franklin dans le 20ème arrondissement le lendemain, Dimanche 14 septembre, lieu auquel la compagnie s’est attachée, et où elle est durablement ancrée depuis de nombreuses années. Une belle occasion de faire résonner les voix du quartier dans ce lieu tout neuf, inauguré il y a un an.

Au programme, spectacles de cirque et art de rue, ateliers et stands de nourriture à petit prix… Et plein d’autres surprises !

L’occasion sera belle de célébrer le tissu associatif du quartier, tous les partenaires présents à nos côtés sur le macadam parisien et tous ces artistes complices qui ont sillonné avec nous l’Ile-de-France pour faire naître le spectacle là où il ne fait pas toujours partie des évidences.

Un moment festif et joyeux, que nous sommes heureux de construire, et pressés de partager avec vous et de vous y retrouver… à ciel ouvert !

Au programme :

14H30 Contes en Wigwam – Les Faiseurs de scènes

15H30 Le Jardin de Willy – Cie Hors les Murs

16H45 Allez ça Part – Groove Crew

17H30 Chercheuses et inventrices – Cie Pièces Montées

19H00 ENTRE-DEUX – Cie Le Fil de Soie

La Compagnie Le Fil de Soie fête son anniversaire !



Eh oui, ça fait maintenant 15 ans que vous vous appropriez avec nous, le cirque et ses formes mouvantes !

Le dimanche 14 septembre 2025

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Parc Aretha Frankiln Rue Louis Lumière 75020 Paris

https://cielefildesoie.com/festival/ +33666739321 coordination@cielefildesoie.com