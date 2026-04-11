Saint-Brevin-les-Pins

FESTIVAL BOBINES EN FILM

10 Avenue des Pierres Couchées Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Festival “Bobines en film” les enfants derrière la caméra !

Le festival de courts-métrages “Bobines en film” revient pour une 6ᵉ édition.

Cette année, une dizaine de films réalisés par des enfants des accueils de loisirs et périscolaires de la CCSE et de l’ACLEJ seront présentés. De l’écriture à la réalisation, ils ont participé à l’ensemble des étapes.

Une projection ouverte à tous est proposée

Dimanche 19 avril à 11h à Cinéjade

Entrée gratuite

Un moment pour découvrir les créations des jeunes participant ! .

10 Avenue des Pierres Couchées Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 43 83 aclej@aclej.fr

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English :

L’événement FESTIVAL BOBINES EN FILM Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Saint Brevin