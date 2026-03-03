Festival #BON les ateliers cuisine Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Festival #BON les ateliers cuisine

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Pour sa 9ème édition, le Festival #Bon s’installe dans la Cité internationale de la gastronomie et du vin, pour une expérience de découverte, de transmission et de dégustation. Participez à un moment de gastronomie ludique et pédagogique pour les enfants et les jeunes ! En plus du parcours immersif du champ à l’assiette, profitez de nombreux ateliers cuisine proposés par les chefs. Choisissez selon vos envies

Ateliers cuisine enfants et jeunes

?? 9h La pizza du poulailler d’or avec le Chef Philippe Costes.

?? 9h15 La palette d’artiste du poussin avec la Cheffe Stéphanie Lefebvre.

?? 9h30 Croquettes magiques avec la Cheffe Sandrine Leriche.

?? 9h45 Le croc gourmand avec le chef Thomas Trichet.

?? 10h Tiramisu rapido du lapin de Pâques avec la Cheffe Florence Ousteau.

?? 10h15 Poisson d’avril avec le Chef Fabrice Gass.

?? 10h30 Les œufs patatras avec le Chef Benoit Lamy.

?? 10h45 Pizza party avec le Chef Julien Serry.

?? 11h Volcan au chocolat avec le Chef Aymeric Pataud.

?? 11h15 La potion de la princesse Fiona avec le Chef Meidhi Belkessa.

?? 11h30 Les nuggets crousti miam avec le Chef Nico Breneliere.

?? 11h45 La charlotte en nidouillet choco-poire avec la Cheffe Fanny Mahou.

?? 14h La verrine Tropicoloco avec le Chef Allan Vassor.

?? 14h15 Les coccinelles sucrées avec le Chef Nicolas Rota.

?? 14h30 La surprise choco-fondante avec le Chef Olivier Chaput.

?? 14h45 Pizza party avec le Chef Julien Serry.

?? 15h Tiramisu rapido du lapin de Pâques avec la Cheffe Florence Ousteau.

?? 15h15 Petit panier de Pâques avec la Cheffe Lydie Bel.

????? 15h30 Le trésor des pirates avec le Chef Benoit Lamy.

?? 15h45 Le chocolat trop gourmand avec le Chef Thomas Trichet.

?? 16h Les fraisy mini-loupes avec le Chef Philippe Costes.

?? 16h15 Cœur-câlin fraisy-choco du printemps avec la Cheffe Stéphanie Lefebvre.

?? 16h30 L’œuf surprise du jardin avec le Chef Nico Breneliere.

?? 16h45 Les cookies croc-carottes avec le Chef Thibaut Lefils.

?? 17h Volcan au chocolat avec le Chef Aymeric Pataud.

?? 17h15 Les petits bouchons Banachoc avec le Chef Meidhi Belkessa.

?? 17h30 L’œuf crémeux de Dijon avec le Chef Olivier Chaput. .

