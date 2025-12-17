Festival Bonheurs d’Hiver Ciné atelier La petite fanfare de Noël Millau

Festival Bonheurs d’Hiver Ciné atelier La petite fanfare de Noël

Rue de la Pépinière Millau Aveyron

Tarif : 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-12-30

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

CINÉ-ATELIER

LA PETITE FANFARE DE NOËL

30 DÉCEMBRE À 10H

Cinémas de Millau

Tarif 5€

Au coeur de l’hiver, la neige recouvre tout et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! 5 .

Rue de la Pépinière Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 28 39

