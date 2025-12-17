Festival Bonheurs d’Hiver Ciné atelier La petite fanfare de Noël Millau
Rue de la Pépinière Millau Aveyron
CINÉ-ATELIER
LA PETITE FANFARE DE NOËL
30 DÉCEMBRE À 10H
Cinémas de Millau
Tarif 5€
Au coeur de l’hiver, la neige recouvre tout et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! 5 .
Rue de la Pépinière Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 28 39
