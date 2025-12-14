Festival Bonheurs d’Hiver Ciné goûter Mission Père Noël Rue de la Pépinière Millau

Festival Bonheurs d’Hiver Ciné goûter Mission Père Noël

CINÉ-GOÛTER MISSION PÈRE NOËL ( à partir de 3 ans)

22 DÉCEMBRE À 14H30

Cinémas de Millau

Tarif 5€

Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve fabriquer des cadeaux dans l’atelier du Père Noël. C’est un lieu féérique où travaillait son grand-père et Timo va enfin prendre la relève.

Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître. Timo et son petit renne partent alors pour une grande mission sauver la magie de Noël ! 5 .

Rue de la Pépinière Cinéode Cinémas de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 28 39

