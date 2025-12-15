Festival Bonheurs d’Hiver Concert de Poly’Songs d’Hiver Millau
Festival Bonheurs d’Hiver Concert de Poly’Songs d’Hiver
Salle René Rieux Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
CONCERT
POLY’SONGS D’HIVER
18 DÉCEMBRE À 20H30
Maison des Lutins salle René Rieux
Maussades sous la grisaille ? Transis par le froid ? Venez combattre la morosité hivernale avec la chorale
Poly’Songs et son répertoire décapant ! La bonne humeur de ses 70 participants, les chouettes harmonies de leurs 6 pupitres et la guitare de leur maître-chanteur auront vite raison du spleen le plus tenace et des mélancolies récalcitrantes ! .
Salle René Rieux Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 86 87 31 09
