Festival Bonheurs d’Hiver Concert de Poly’Songs d’Hiver

Salle René Rieux Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

CONCERT

POLY’SONGS D’HIVER

18 DÉCEMBRE À 20H30

Maison des Lutins salle René Rieux

Maussades sous la grisaille ? Transis par le froid ? Venez combattre la morosité hivernale avec la chorale

Poly’Songs et son répertoire décapant ! La bonne humeur de ses 70 participants, les chouettes harmonies de leurs 6 pupitres et la guitare de leur maître-chanteur auront vite raison du spleen le plus tenace et des mélancolies récalcitrantes ! .

Salle René Rieux Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 86 87 31 09

English :

L’événement Festival Bonheurs d’Hiver Concert de Poly’Songs d’Hiver Millau a été mis à jour le 2025-12-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)