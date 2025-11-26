Festival Bonheurs d’Hiver Concerts de Noël du grand orchestre d’Harmonie du Sud- Aveyron rue Pasteur Millau

Festival Bonheurs d’Hiver Concerts de Noël du grand orchestre d’Harmonie du Sud- Aveyron

rue Pasteur Théâtre de la Maison du Peuple Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

CONCERTS DE NOEL DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU SUD AVEYRON

Avec la participation d’une chorale d’Elèves du Conservatoire

Dimanche 21 décembre 2025, UN CONCERT A 15H 30 ET UN 2E CONCERT A 17H

au Théâtre de la Maison du Peuple à Millau

L’Orchestre d’Harmonie du Sud-Aveyron vous donne rendez-vous pour son traditionnel concert de Noël, qui fera l’objet cette année de deux séquences, rejoint sur scène pour le tableau final, par la chorale d’élèves du Conservatoire sur des chants de Noël.

De nombreuses personnes n’ayant pu trouver place lors de l’édition de Noël 2024, pour la première fois, deux concerts gratuits se succèderont ce jour là, le premier à 15h30, le second à 17h.

Musiques de films, extraits de comédies musicales, jazz et chants seront au programme de ce moment musical aux couleurs de Noël offert tous les ans par les 50 musiciens de l’Harmonie du Sud-Aveyron qui trouve pour cadre le Festival Bonheurs d’Hiver.

La libre participation de chacun sera dédiée à la Fondation France Sclérose en Plaques engagée dans la recherche, le soutien et l’accompagnement des personnes atteintes par la Sclérose en Plaque.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .

rue Pasteur Théâtre de la Maison du Peuple Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 maisondupeuple.millau@orange.fr

