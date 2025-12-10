Festival Bonheurs d’Hiver Drôle de Noël (MJC) MJC CREA Millau

Festival Bonheurs d’Hiver Drôle de Noël (MJC)

MJC CREA 10, bd Sadi-Carnot Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

La MJC vous prépare un drôle de Noël, avec plein d’animations !

DRÔLE DE NOËL AU CRÉA

17 DÉCEMBRE DE 14H À 17H30

Maison des Lutins CRÉA

Venez jouer, rire et partager un moment chaleureux grâce aux structures gonflables, aux parcours ludiques, aux ateliers et aux jeux en accès libre. Chocolat chaud et crêpes au chocolat sont de la partie (et le goûter est offert à tous les enfants sages).

Au programme également, un après-midi musical et fanfaron vous attend avec la participation de l’Écho des Avens jusqu’à 17h30. Il y aura aussi des représentations de danse dans la cour du CRÉA.

ESCAPE GAME 365 UNIVERS

Silex espace Karine Orcel CRÉA Sessions de 20 min (sur réservation) durant le mois de décembre. À partir de 8 ans, les mineurs doivent être accompagnés. Inscription en flashant le QR Code ou directement au CRÉA.

Il existe 365 univers parallèles, chacun séparé des autres par une seule journée. Un seul moyen permet de voyager entre eux un artefact magique capable d’ouvrir les passages, gardé par le Père Noël. Il l’utilise pour accomplir sa mission et traverser les univers afin d’y distribuer les cadeaux. Mais un drame est survenu l’artefact a été volé et les bandits se sont réfugiés sur notre planète pour le cacher dans une salle secrète, protégée par une série d’énigmes complexes.

Quiconque entre dans la salle se retrouve piégé. Les portes se referment, ne laissant que vingt minutes pour résoudre les énigmes et s’échapper avec l’artefact.

SPECTACLE EN +

Ne loupez pas le spectacle familial et convivial à 17h à la salle René Rieux. Cette année,

le CRÉA reçoit la visite d’un nouveau personnage, toujours aussi mystérieux, qui n’a pas fini de vous enchanter, de vous surprendre et de vous faire rire…

Places limitées. Inscriptions à l’accueil du CRÉA à partir du 12 décembre. .

MJC CREA 10, bd Sadi-Carnot Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 08 00

English :

The MJC is preparing a funny Christmas, with lots of animations!

L’événement Festival Bonheurs d’Hiver Drôle de Noël (MJC) Millau a été mis à jour le 2025-12-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)