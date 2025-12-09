Festival Bonheurs d’Hiver Le Noël des potiers Salle Costantini Millau

Festival Bonheurs d’Hiver Le Noël des potiers

Salle Costantini Place Foch Millau Aveyron

Tarif : EUR

Date :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-11

Les potiers de l’association Teranga exposent leurs créations. L’occasion de trouver un cadeau original parmi les centaines d’oeuvres des potiers du territoire.

Noël des Potiers à Millau

7 céramistes de l’Association des Potiers Teranga exposent place Foch à Millau, du 11 au 24 décembre 2025

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

ENTRÉE LIBRE .

Salle Costantini Place Foch Millau 12100 Aveyron Occitanie teranga.assopotier@gmail.com

English :

Potters from the Teranga association exhibit their creations. An opportunity to find an original gift among the hundreds of works by local potters.

