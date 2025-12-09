Festival Bonheurs d’Hiver Le Noël des potiers Salle Costantini Millau
Salle Costantini Place Foch Millau Aveyron
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-24
2025-12-11
Les potiers de l’association Teranga exposent leurs créations. L’occasion de trouver un cadeau original parmi les centaines d’oeuvres des potiers du territoire.
Noël des Potiers à Millau
7 céramistes de l’Association des Potiers Teranga exposent place Foch à Millau, du 11 au 24 décembre 2025
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
ENTRÉE LIBRE .
Salle Costantini Place Foch Millau 12100 Aveyron Occitanie teranga.assopotier@gmail.com
English :
Potters from the Teranga association exhibit their creations. An opportunity to find an original gift among the hundreds of works by local potters.
