Festival Bonheurs d’Hiver Les Saturnales au musée de Millau MUMIG Place Foch Millau

Festival Bonheurs d’Hiver Les Saturnales au musée de Millau MUMIG

Place Foch Musée de Millau Grands Causses MUMIG Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Vendredi 26 décembre Atelier créatif des Saturnales

Vendredi 26 décembre de 14h à 16h

Pour les Romains, la fin de l’année était symbole de joie, de chaleur, de lumière et de partage. Durant ces journées de fêtes, appelées Les Saturnales, on banquetait, on ornait maison et végétation de guirlandes, on s’offrait des cadeaux et on défilait dans les rues à la lueur des flambeaux.

Le MUMIG vous propose un atelier créatif pour fabriquer votre propre lanterne ! Alors n’hésitez à vous offrir cet instant créatif en famille !

> Adulte-enfant à partir de 7 ans

> Sur réservation au 05 65 59 01 08 ou musee@millau.fr

> Gratuit .

Place Foch Musée de Millau Grands Causses MUMIG Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 01 08

English :

L’événement Festival Bonheurs d’Hiver Les Saturnales au musée de Millau MUMIG Millau a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)