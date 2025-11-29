Festival Bonheurs d’Hiver Salon des Arts et des Métiers d’Art salle des fêtes du Parc de la Victoire Millau
Festival Bonheurs d’Hiver Salon des Arts et des Métiers d’Art
salle des fêtes du Parc de la Victoire avenue Charles de Gaulle Millau Aveyron
Envie de prendre un bain d’art, de profiter de l’ambiance d’un Salon ou de trouver des idées cadeaux pour Noël ?
XXIIème SALON ARTS & MÉTIERS D’ART. MILLAU
Une quarantaine d’exposants +4 ateliers gratuits & installation d’œuvres thématiques sur la grande scène
de la salle des fêtes sur le thème TRIBAL TRIBU
Le samedi 29 Nov. Ouvert de 10h à 20h30
-12h 30 à 14h 30 restauration thématique et bio sur place.
-14h30 à 18h quatre ateliers ouverts et gratuits autour de pratiques créatives à partir du tissage, de la peinture, de l’arénographie et de la mosaïque. Buvette.
-18h30 inauguration officielle du salon.
-19h00 apéritif musical du groupe ALKEMIA.
-20h30 fermeture de l’espace d’exposition
-21h à 22h30 CONCERT du groupe ALKEMIA.
Le Dimanche 30 Nov. ouvert de 10h à 18h
-12h 30 à 14h30 restauration thématique et bio sur place.
-14h30 à 18h quatre ateliers ouverts et gratuits autour de pratiques créatives à partir du tissage, de la peinture, de l’arénographie et de la mosaïque. Buvette.
18h 30: Fermeture de l’espace d’exposition et fin du salon. (repas et concert réservation recommandée)
tel 06 88 89 98 54 prix entrée adulte 3 €/jour. 3 .
salle des fêtes du Parc de la Victoire avenue Charles de Gaulle Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 88 89 98 54 cllhiron5@gmail.com
English :
Want to take an art bath, enjoy the atmosphere of a Salon or find gift ideas for Christmas?
German :
Haben Sie Lust, in Kunst zu baden, die Atmosphäre einer Messe zu genießen oder Geschenkideen für Weihnachten zu finden?
Italiano :
Volete fare un bagno d’arte, godervi l’atmosfera di un Salone o trovare qualche idea regalo per Natale?
Espanol :
¿Le apetece darse un baño de arte, disfrutar del ambiente de un Salón o encontrar algunas ideas de regalos para Navidad?
