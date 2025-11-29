Festival Bonheurs d’Hiver Salon des Arts et des Métiers d’Art salle des fêtes du Parc de la Victoire Millau

Festival Bonheurs d’Hiver Salon des Arts et des Métiers d’Art

Début : 2025-11-29

Envie de prendre un bain d’art, de profiter de l’ambiance d’un Salon ou de trouver des idées cadeaux pour Noël ?

XXIIème SALON ARTS & MÉTIERS D’ART. MILLAU

Une quarantaine d’exposants +4 ateliers gratuits & installation d’œuvres thématiques sur la grande scène

de la salle des fêtes sur le thème TRIBAL TRIBU

Le samedi 29 Nov. Ouvert de 10h à 20h30

-12h 30 à 14h 30 restauration thématique et bio sur place.

-14h30 à 18h quatre ateliers ouverts et gratuits autour de pratiques créatives à partir du tissage, de la peinture, de l’arénographie et de la mosaïque. Buvette.

-18h30 inauguration officielle du salon.

-19h00 apéritif musical du groupe ALKEMIA.

-20h30 fermeture de l’espace d’exposition

et restauration thématique et bio sur place.

-21h à 22h30 CONCERT du groupe ALKEMIA.

Le Dimanche 30 Nov. ouvert de 10h à 18h

-12h 30 à 14h30 restauration thématique et bio sur place.

-14h30 à 18h quatre ateliers ouverts et gratuits autour de pratiques créatives à partir du tissage, de la peinture, de l’arénographie et de la mosaïque. Buvette.

18h 30: Fermeture de l’espace d’exposition et fin du salon. (repas et concert réservation recommandée)

salle des fêtes du Parc de la Victoire avenue Charles de Gaulle Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 88 89 98 54 cllhiron5@gmail.com

English :

Want to take an art bath, enjoy the atmosphere of a Salon or find gift ideas for Christmas?

German :

Haben Sie Lust, in Kunst zu baden, die Atmosphäre einer Messe zu genießen oder Geschenkideen für Weihnachten zu finden?

Italiano :

Volete fare un bagno d’arte, godervi l’atmosfera di un Salone o trovare qualche idea regalo per Natale?

Espanol :

¿Le apetece darse un baño de arte, disfrutar del ambiente de un Salón o encontrar algunas ideas de regalos para Navidad?

