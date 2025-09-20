Festival Bonjour la Nuit L’art au service de la biodiversité Arzviller

Balade nature (sur inscription) en compagnie du photographe Olivier Lasbley, pour observer et identifier les oiseaux tout en découvrant l’impact de la pollution lumineuse sur les espèces diurnes et nocturnes.Tout public

Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 6 47 81 68 80 contact@bonjour-la-nuit.org

English :

Nature walk (registration required) with photographer Olivier Lasbley, to observe and identify birds while learning about the impact of light pollution on diurnal and nocturnal species.

German :

Naturwanderung (mit Anmeldung) in Begleitung des Fotografen Olivier Lasbley, um Vögel zu beobachten und zu identifizieren und gleichzeitig die Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf tag- und nachtaktive Arten zu entdecken.

Italiano :

Passeggiata naturalistica (iscrizione obbligatoria) in compagnia del fotografo Olivier Lasbley, per osservare e identificare gli uccelli e conoscere l’impatto dell’inquinamento luminoso sulle specie diurne e notturne.

Espanol :

Paseo por la naturaleza (inscripción obligatoria) en compañía del fotógrafo Olivier Lasbley, para observar e identificar aves mientras se aprende sobre el impacto de la contaminación lumínica en las especies diurnas y nocturnas.

