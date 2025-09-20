Festival Bonjour la Nuit Nuit, escape game Danne-et-Quatre-Vents

Festival Bonjour la Nuit Nuit, escape game

Danne-et-Quatre-Vents Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’obscurité, un terrain de jeu fascinant. Nuit est un escape game unique où la lumière est votre meilleure alliée. Saurez-vous percer les secrets de ce jeu qui vous emmène dans une expérience immersive et poétique qui transforme notre rapport à la nuit, à l’obscurité, à la lumière?Tout public

Danne-et-Quatre-Vents 57370 Moselle Grand Est +33 6 47 81 68 80 contact@bonjour-la-nuit.org

English :

Darkness, a fascinating playground. Nuit is a unique escape game where light is your best ally. Can you unlock the secrets of this game that takes you on an immersive, poetic experience that transforms our relationship with night, darkness and light?

German :

Die Dunkelheit, ein faszinierendes Spielfeld. Nuit ist ein einzigartiges Escape Game, bei dem das Licht Ihr bester Verbündeter ist. Können Sie die Geheimnisse dieses Spiels lüften, das Sie in eine immersive und poetische Erfahrung entführt, die unsere Beziehung zur Nacht, zur Dunkelheit und zum Licht verändert?

Italiano :

L’oscurità, un affascinante parco giochi. Nuit è un gioco di fuga unico nel suo genere in cui la luce è il vostro migliore alleato. Riuscirete a svelare i segreti di questo gioco che vi porterà in un’esperienza coinvolgente e poetica che trasforma il nostro rapporto con la notte, il buio e la luce?

Espanol :

La oscuridad, un campo de juego fascinante. Nuit es un juego de escape único en el que la luz es tu mejor aliada. ¿Puedes desvelar los secretos de este juego que te lleva a una experiencia inmersiva y poética que transforma nuestra relación con la noche, la oscuridad y la luz?

